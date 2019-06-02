На Харьковщине горело отделение по переработке нефти

Жертв и пострадавших нет.

В пгт Андреевка Балаклейского района Харьковской области, на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти, произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Информация о пожаре поступила спасателям в воскресенье, 2 июня, в 11:10. Установлено, что вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением.

По оперативным данным, к тушению было привлечено 36 человек личного состава и 9 единиц техники.

В 11:42 пожар был локализован на площади 50 м. кв., открытого огня не было, проводилось охлаждение технологической установки. В 12:12 пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.