Взрыв на заводе в РФ: количество пострадавших возросло до 89

Взрывная волна разбила 900 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах выбиты 228 окон, в 32 школах - 30 окон.

По состоянию на 9:00 2 июня за медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске (РФ) обратились 89 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

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Из них 44 работника предприятия и 45 жителей города. По данным ведомства, на стационарном лечении остаются 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением.

Между тем власти Дзержинска продолжают собирать информацию от местных жителей об имущественном ущербе, полученном в результате ЧП на заводе.

В администрации города рассказали, что основной ущерб ограничился выбитыми стеклами и поврежденными дверьми. Взрывная волна разбила 900 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах выбиты 228 окон, в 32 школах - 30 окон. Восстановительные работы начались еще со вчерашнего вечера, коммуникации нигде не повреждены.

В четырех школах города, где 3 июня пройдет ЕГЭ, в большей степени все восстановлено. По словам собеседника агентства, экзамены там проводить можно.

Напомним, в российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) в субботу произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл".