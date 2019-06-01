В Одессе накрыли нелегальный цех по пошиву "брендовой" одежды

Одежду шили десять граждан одной из восточных стран.

В Одессе ликвидирован нелегальный цех по пошиву "брендовой" одежды.

Читайте такжеСумские фискалы разоблачили в Киевской области цех по производству "элитного алкоголя" (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили нелегальный цех по пошиву одежды, поддельной под бренды известных мировых марок.

Как отмечается, в цехе на территории Суворовского района города находились десять граждан одной из восточных стран, которые шили подделки.

Во время обыска правоохранителями изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности: швейное оборудование, пресс для нанесения логотипов, готовую продукцию, трафареты с логотипами различных брендов, наклейки и лейблы на одежду.

В настоящее время проводится проверка законности пребывания иностранцев в Украине.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.332 (незаконная переправка людей через госграницу) Уголовного кодекса Украины.