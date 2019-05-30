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В ВСУ назвали предварительные причины авиакатастрофы в Ривненской области

11:44, 30 мая 2019
Происшествия
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В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих / фото полиции

В Вооруженных силах Украины считают, что авиакатастрофа в Ривненской области могла произойти из-за технической неисправности вертолета или человеческого фактора.

Об этом сообщил источник в Сухопутных войсках ВСУ.

"Никто вам сейчас не скажет о причинах и что там произошло. Это может быть что угодно. Мы понимаем, что это могут быть либо технические неисправности или где-то там человеческий фактор", - сказал собеседник агентства.

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Сейчас на месте падения вертолета работает специальная комиссия Министерства обороны, Генерального штаба, командования Сухопутных войск, в частности армейской авиации. Причины авиакатастрофы выясняются, проводятся следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (Броды Львовской области).

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.

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Теги: #авиакатастрофа#вертолет#Ривненщина