В одесской колонии после бунта ввели режим особых условий

Свидания с осужденными временно приостановлены, в учреждение также не пускают журналистов.

В одесской «Южной исправительной колонии №51» после бунта заключенных введен режим особых условий – охрана и надзор за осужденными усилены.

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Об этом сообщается на Facebook-странице Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

«С 28.05.2019 года в государственном учреждении «Южная исправительная колония (№ 51)» в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными, и будут осуществляться другие дополнительные режимные мероприятия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на период введения режима особых условий временно отменены свидания с осужденными, их посещение близкими родственниками или другими лицами, а также приостановлено посещение учреждения представителями СМИ.

«Дополнительно информируем, что время, в течение которого осужденным не предоставлялись свидания в связи с переводом учреждения исполнения наказаний на режим особых условий, засчитывается в срок, по истечении которого осужденные могут их получить. О прекращении режима особых условий будет сообщено дополнительно», - подытожили в управлении.

В учреждении привели подробности инцидента. Так, бунт начался во время проведения планового обыска. Около 200 осужденных проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, совершили нападение и нанесли 15-ти работникам колонии телесные повреждения различной степени тяжести. Четверо пострадавших работников учреждения были госпитализированы в больницу

Также, в результате поджога уничтожена значительная часть объектов инфраструктуры и другое имущество учреждения. Обесточена жилая зона.

Накануне сообщалось, что в Южной исправительной колонии Одессы (№51) произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.