Часть заключенных из колонии в Одессе забаррикадировались, сейчас с ними ведут переговоры - полиция

В числе требований осужденных – улучшение питания и предотвращение избиения сотрудниками колонии.

В Одессе полиция не располагает информацией о побеге заключенных из Южной исправительной колонии (№51), в которой сегодня произошел бунт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника регионального главка Нацполиции – начальник следственного управления областного управления Сергей Шайхет.

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«Информации о сбежавших из-под стражи нет», - заявил Шайхет, отказавшись комментировать данные о том, что в здание колонии принудительно завели нескольких человек, которые находились рядом с местом событий.

Он также отметил, что не располагает информацией о погибших и потерпевших среди заключенных.

Заявив, что поводом для прибытия полиции на место события стал вызов на номер «102», Шайхет отказался уточнить, какую именно информацию сообщили по телефону сотрудникам правоохранительных органов.

Представитель полиции также не стал объяснять, какой именно автомобиль и по какой причине загорелся на территории колонии.

При этом он подтвердил, что часть заключенных забаррикадировались и сейчас с ними ведут переговоры.

По предварительным данным, в числе требований осужденных – улучшение питания и предотвращение избиения сотрудниками колонии.

Шайхет заявил, что после полной локализации конфликта будут проводиться дальнейшие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Южной исправительной колонии Одессы (№51) произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 392 (действия, которые дезорганизируют работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, во время бунта травмы получили четверо сотрудников колонии, им оказана медицинская помощь. Погибших нет.