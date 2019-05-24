На Закарпатье нашли тело 11-летнего мальчика, которого накануне смыло волной в реку
В Закарпатской области обнаружили тело 11-летнего мальчика, которого накануне паводковой волной смыло в реку.
Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.
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По словам пресс-секретаря управления Натальи Батыр, сегодня примерно в 8:40 одна из поисково-спасательных групп в составе местного населения обнаружила тело мальчика, который в четверг, 23 мая, упал в реку Вича.
«Место обнаружения расположено в 3 км от места падения, на ул. Яблонев, по которой, собственно, и протекает река, в пгт Воловец", - сообщила Батыр.
Она также добавила, что в целом к поискам были привлечены 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.
Тело мальчика передано для проведения судмедэкспертизы, которая установит причину смерти.
Как сообщал УНИАН, мальчик вышел на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко вырос, и упал в водоем.