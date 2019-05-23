Предлагал 500 евро за секс: в Одессе 42-летнего мужчину поймали при попытке развращения 9-летней девочки

Жертвами злоумышленника были девочки в возрасте 9-10 лет.

Одесские правоохранители задержали в Киеве мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетних девочек.

Как сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции Украины, сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Одесской области разоблачили 42-летнего жителя Киева, который снимал детское порно.

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Установлено, что его жертвами были девочки в возрасте 9-10 лет. Кроме того, стало известно, что мужчина предлагал за вербовку несовершеннолетних денежное вознаграждение проституткам.

«Задержали злоумышленника во время очередной попытки развращения ребенка. Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая жила в Одессе, о половом акте с участием ее дочери. За развращение несовершеннолетней он предложил 500 евро», - сообщили в полиции.

Сейчас фигурант задержан по ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины – ст. 149 (торговля людьми), ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УКУ. Следственные действия продолжаются.