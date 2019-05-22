В Одесской области оштрафовали родителей школьника, который избил одноклассника

Родителей проблемного школьника ожидает штраф в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Рени Одесской области оштрафовали родителей школьника, который избил одноклассника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Установлено, что в одной из школ 11-летний мальчик оскорбил и толкнул ученика первого класса. Увидев это, за первоклашку вступился его старший брат, но подросток избил и его.

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Драку разняла бабушка малолетнего "разбойника", которая периодически ходит в школу и следит за поведением внука.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына в отношении отца несовершеннолетнего правонарушителя сотрудниками ювенальной превенцій Ренийского ОП был составлен протокол по ст. 184 КУоАП.

Кроме того, правоохранители провели с родителями мальчика профилактическую беседу и направили в службу по делам детей Ренийской РГА, центра социальных служб для семьи, детей и молодежи и администрации учебного заведения, где произошло событие, письма с просьбой провести с ним психолого-педагогическую работу.

Как сообщал УНИАН, в Каменском Днепропетровской области разгорелся скандал из-за ученицы четвертого класса, которую не пустили на сладкий стол, потому что ее мама не сдала деньги.