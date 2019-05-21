Экс-командующий Нацгвардии Аллеров вышел из следственного изолятора под залог

Аллеров в понедельник вышел из СИЗО.

Бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров, которого подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн, вышел из следственного изолятора под залог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, за Аллерова был внесен залог в размере 4,8 млн грн, и в понедельник, 20 мая, он вышел из СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на 81,64 млн грн. Расследование относительно этой схемы НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Аллерову, директору компании «Укрстрой» Олегу Майбороде и независимому оценщику недвижимости Алисе Гринчук.

17 мая суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн, Майбороде - меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн.