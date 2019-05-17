Дочь подозреваемого в хищении денег Нацгвардии Аллерова имеет гражданство РФ – САП

Также дочь экс-командующего Нацгвардией приобрела по значительно заниженной цене квартиру у компании-фигуранта дела.

Дочь бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова купила квартиру у строительной корпорации "Укрбуд" с трехкратной скидкой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук во время судебного заседания по избранию меры пресечения для Аллерова, подозреваемого в участии в коррупционной сделке с недвижимостью Национальной гвардии.

Прокурор напомнил, что следствие просит суд избрать Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 11 млн грн.

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В обоснование этой суммы сторона обвинения отметила, что у родственников экс-командующего НГУ есть соответствующие деньги, а также, что в деле, вероятно, есть другие, пока не установленные следствием фигуранты, которые могут помочь Аллерову заплатить 11 млн грн залога - если у него лично, как утверждают адвокаты, нет таких средств.

Также прокурор отметил, что личная выгода Аллерова в заключении соглашения об обмене построенных для военнослужащих Нацгвардии квартир заключалась в том, что его дочь через три месяца после заключения этого соглашения купила квартиру в компании «Укрбуд» втрое дешевле рыночной цены, и добавил, что это стало возможным благодаря личному распоряжению директора компании «Укрбуд» Олега Майбороды, который также является подозреваемым по делу.

По данным следствия, остальная сумма была оформлена как кредитное обязательство, но не лично дочери Аллерова, а аффилированной к "Укрбуду" компании, которая обязывалась погасить этот кредит.

Кроме того, прокурор Грищук сообщил, что дочь Аллерова на допросе заявила, что она вышла из российского гражданства, однако у следствия есть доказательства, что в течение 2017-2018 годов она регулярно ездила в Россию, проходя российскую границу по паспорту гражданина РФ.

В свою очередь, адвокаты Аллерова попросили суд применить для него любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Что касается залога, то они заметили, что у Аллерова нет 11 млн грн, а дети и жена ведут самостоятельное финансовые жизни и поэтому нельзя расценивать их как залогодателей.

Также адвокаты отметили, что посильная для Аллерова сумма - это 300 тысяч рублей, то есть около 80 тыс. грн.

Относительно квартиры, которая, по версии следствия, стала вознаграждением Аллерову за подписание невыгодного для государства соглашения, адвокаты отметили, что его дочь заплатила сразу треть суммы за квартиру, а остальное выплачивала согласно кредитному договору, и отрицают, что она приобрела квартиру по цене, втрое меньше рыночной.

После завершения заслушивания аргументов прокуроров и адвокатов судья Соломенского райсуда Киева Ада Педенко ушла в совещательную комнату принимать решение по мере пресечения Аллерова.

Как сообщал УНИАН, 14 мая НАБУ провело обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины лишилось активов на 81,64 млн грн. Расследование относительно этой схемы НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.