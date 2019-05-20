В Полтавской области в разбойном нападении на отделение ПриватБанка подозревается его руководитель

Правоохранителями установлено, что разбой был инсценирован тремя лицами.

В Полтавской области в разбойном нападении на отделение «ПриватБанка» в городе Кобеляки, во время которого неизвестные завладели 1,4 млн грн, подозревается его руководитель.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Андрей Замахин.

По его словам, правоохранителями установлено, что разбой был инсценирован тремя лицами.

«В совершении преступления обоснованно подозреваются 50-летний директор филиала банка и двое местных жителей - 39 и 50-летние мужчины. В настоящее время фигуранты задержаны, им объявлены подозрения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Денежные средства, маски и другие вещественные доказательства изъяты. Продолжается следствие», - заявил Замахин.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в Кобеляках Полтавской области произошло разбойное нападение и покушение на убийство директора местного отделения одного из банков. В частности, нападавший в маске ударил руководителя банковского филиала по голове, затянул внутрь помещения, связал и похитил около 1,4 млн грн.