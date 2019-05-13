В Одессе на спортплощадке нашли повешенного мужчину

Тело молодого мужчины нашли на спортивной площадке возле многоэтажного жилого дома.

В Суворовском районе Одессы на спортивной площадке вчера был обнаружен повешенный мужчина.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, накануне утром на улице Черноморского казачества обнаружен молодой мужчина. Как отмечается, в полицию обратились очевидцы, сообщив, что на спортивной площадке, возле многоэтажного жилого дома, находится повешенный.

«24-летний повешенный обнаружен сидящим на земле…», - отметили в главке.

На месте работала оперативно-следственная группа.

Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой «самоубийство»").

Тело направлено на экспертизу.