В Одессе на спортплощадке нашли повешенного мужчину
11:13, 13 мая 2019Происшествия
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Тело молодого мужчины нашли на спортивной площадке возле многоэтажного жилого дома.
На месте работала оперативно-следственная группа \ фото УНИАН
В Суворовском районе Одессы на спортивной площадке вчера был обнаружен повешенный мужчина.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, накануне утром на улице Черноморского казачества обнаружен молодой мужчина. Как отмечается, в полицию обратились очевидцы, сообщив, что на спортивной площадке, возле многоэтажного жилого дома, находится повешенный.
«24-летний повешенный обнаружен сидящим на земле…», - отметили в главке.
На месте работала оперативно-следственная группа.
Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой «самоубийство»").
Тело направлено на экспертизу.
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