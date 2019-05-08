В детсаду Запорожья воспитатель толкала и "швыряла" детей - соцсети (видео)

Дети якобы неоднократно жаловались на воспитателей.

В детском саду Запорожья воспитатель толкала и "швыряла" детей, видео инцидента опубликовали в сети.

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Это произошло на территории 164 детсада города. Очевидец снял на камеру, что там происходит, когда дети остаются один на один с воспитателями, пишет Gazeta.zp.

Как можно видеть в ролике, работники сада используют непедагогические методы воспитания.

Дети якобы неоднократно жаловались на воспитателей, но родители никак не могли доказать, что работники воздействуют физически на воспитанников.

Ранее в Одессе была уволена воспитательница детского сада, принудительно кормившая малолетних детей.