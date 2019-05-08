В детсаду Запорожья воспитатель толкала и "швыряла" детей - соцсети (видео)
‼️Максимальный репост‼️ Детский сад №164, «Золотой ключик»(Александровский р-н , ул. Гоголя 175, рядом с пл. Пушкина).... дети неоднократно жаловались , но эта тварюга делала вид что она не понимает в чем дело!!! И вот попалась наконец-то !!!!!!!!! . .Видео: @24.zp ____ #zp #запорожье #zptoday🔥 #запорожьесегодня🔥#zptoday #запорожьесегодня #зп #новостизп #новости
В детском саду Запорожья воспитатель толкала и "швыряла" детей, видео инцидента опубликовали в сети.
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Это произошло на территории 164 детсада города. Очевидец снял на камеру, что там происходит, когда дети остаются один на один с воспитателями, пишет Gazeta.zp.
Как можно видеть в ролике, работники сада используют непедагогические методы воспитания.
Дети якобы неоднократно жаловались на воспитателей, но родители никак не могли доказать, что работники воздействуют физически на воспитанников.
Ранее в Одессе была уволена воспитательница детского сада, принудительно кормившая малолетних детей.