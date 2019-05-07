Заявка на рекорд: в Сумах 22-летнего водителя 9 раз за год ловили пьяным за рулем

На этот раз водитель Mazda имел признаки наркотического опьянения.

В Сумах за вождение с признаками опьянения патрульные составили на 22-летнего водителя иномарки за последний год уже 9 протоколов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Сумской области, инспекторы остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения на улице Линейной.

За рулем патрульные обнаружили 22-летнего водителя без водительского удостоверения, так как прав на управление транспортными средствами мужчина был лишен за то, что ездил в состоянии опьянения. К тому же, в этот раз он снова имел признаки наркотического опьянения.

«Проверив водителя по имеющимся базам данных, инспекторы выяснили, что у него достаточно «богатая» история: за 2018 год на этого водителя патрульные составили 8 административных материалов за вождение в пьяном виде и 4 – за вождение лицом, лишенным права управления транспортными средствами», – отмечается в сообщении.

В присутствии двух свидетелей он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Инспекторы составили на водителя административные материалы по ч. 4 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) и ч. 3 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Молодого человека отстранили от управления авто, а его машину на эвакуаторе доставили на специальную площадку.