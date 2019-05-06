В Польше из-за подозрительной сумки эвакуировали пассажиров поезда Киев-Перемышль

Пассажиров полтора часа держали в закрытых вагонах.

В Польше в воскресенье, 5 мая, таможенники эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев-Перемышль из-за подозрительной сумки.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Wyborcza.pl.

Отмечается, что таможенники обнаружили сумку, которая якобы не принадлежала ни одному из пассажиров. Поезд обыскали с помощью пограничной собаки. Затем на месте работали взрывотехники из опасения, что в сумке находится взрывчатка. В итоге оказалось, что это был обычный багаж, в частности, с детскими игрушками.

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Пассажиры жаловались на то, что царил "хаос" и что их полтора часа держали в закрытых вагонах. Позже объявили эвакуацию первых двух вагонов, а впоследствии и целого поезда. После этого, на вопрос, что делать с билетами и как ехать дальше, пассажиры не могли получить четкого ответа.

"Нам сказали, что мы должны идти куда-то через рельсы. Мы пришли целой толпой под супермаркет в Медике. Не было никого, кто бы нас проинформировал о транспорте, или что-то другое. Люди стали организовываться сами: автостопом, такси и автобусами. Не было никакого транспорта, который бы предоставили на замену", - жалуются пассажиры.

PKP Intercity объясняет, что людей было слишком много, чтобы предоставить замену автобусом.

"500 пассажиров путешествовали поездом. Из-за такого количества не удалось организовать замену автобусом. Пассажирам было предложено поездку поездом Przemyślanin, который выехал из Перемышля в 18:36 до Кракова, а следующий Lajkonik из Кракова в Варшаву. Пассажиры могут подать жалобу", - сказала представитель PKP Intercity.