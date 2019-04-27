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На Житомирщине потушили масштабный лесной пожар

00:31, 27 апреля 2019
Происшествия
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Точная причина пожара сейчас устанавливается / фото ГСЧС Украины

В Житомирской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории Выступовичского лесничества ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство".

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области, пожар был локализован около 13:00 и ликвидирован около 19:00.

«Работа авиации ГСЧС завершена», - уточнили в ГСЧС.

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В течение дня для тушения пожара авиация ГСЧС осуществила 13 сбросов (50 т) воды, а с начала работ - 18 сбросов (84 т) воды.

К тушению были привлечены 136 спасателей и 20 единиц техники. Точная причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, вблизи села Борутино Овручского района Житомирской области спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 15 га.

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Теги: #Житомирщина#лесной пожарпогода в Житомире