Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Днепре девятиклассник попробовал разобрать патрон и лишился пальцев.

Об этом сообщает «Информатор».

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Инцидент произошел в среду, 24 апреля. В детскую областную больницу доставили девятиклассника с тяжелой травмой руки и осколочными ранением шеи. По предварительным данным, подросток нашел крупнокалиберный патрон, принес его домой и попытался разобрать.

Патрон взорвался в руке у школьника, повредив пальцы настолько сильно, что их пришлось ампутировать. Кроме мальчика никто не пострадал. О случившемся медики сообщили в полицию.

Детали инцидента предстоит выяснять правоохранителям. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в с. Ставки Ривненской области в результате выстрела из гранатомета местному жителю оторвало пальцы руки.