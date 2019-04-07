На Ривненщине задержали пьяного псевдоминера, который хотел отомстить работодателю

Полицейские установили, что задержанный месяц назад привлекался к административной ответственности за заведомо ложный вызов экстренных служб.

Вечером 6 апреля от мужчины, который представился бывшим сапером, полиция по телефону получила информацию о том, что по Ривненскому участку трассы «Киев-Чоп» из города Новоград-Волынский Житомирской области в город Дубно едут два заминированных молоковоза. Именно в Дубно они, как говорил звонивший, должны взорваться.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области. На место, где должны были взорваться молоковозы, оперативно выехали сотрудники взрывотехнического отдела полиции.

«В это время активно работали и другие службы. Оперативники выяснили, что на самом деле телефонный звонок был осуществлен из Корецкого района, а не из Хмельницкой области, как сообщал «минер», чтобы сбить с толку правоохранителей. Ориентировки для розыска злоумышленника и поиска молоковозов получили все экипажи патрульной полиции, которые были скоординированы на общегосударственную дорогу международного значения», - отмечают в пресс-службе полиции.

Уже через несколько часов «заявителя» разыскали патрульные полицейские на одной из АЗС. Им оказался 53-летний житель села Крылов Корецкого района. С его слов, две недели назад он еще работал на молокоперерабатывающем заводе и ему якобы не выплатили заработную плату за этот период.

«Согласно медицинскому освидетельствованию, житель Крылова находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 1,8 промилле», - добавляют в полиции.

Сейчас злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан)». Санкция инкриминируемой задержанному статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Кроме того, полицейские установили, что задержанный месяц назад привлекался к административной ответственности за заведомо ложный вызов экстренных служб.