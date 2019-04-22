В селе под Днепром подорвали банкомат, деньги разбросало вокруг сельсовета

Банкомат взорвали, предположительно, при помощи газовой смеси.

В селе Орловщина Днепропетровской области неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги.

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Об этом сообщает «Наше місто», ссылаясь на информацию ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, в ночь с 18 на 19 апреля, в Орловщине неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении сельсовета, похитили деньги и скрылись с места преступления. Информацию о взрыве сообщили представители охранной фирмы.

Банкомат взорвали, предположительно, при помощи газовой смеси. В результате взрыва, деньги разбросало вокруг здания. В данный момент сумма ущерба устанавливается.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 185 ККУ (Кража). Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове также взорвали и ограбили банкомат.