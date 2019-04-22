В полиции сообщили детали инцидента с наездом на патрульную в центре Киева

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга»

В патрульной полиции Украины сообщили детали инцидента с наездом на сотрудницу полиции, который произошел на Майдане Незалежности.

Как сообщается на странице патрульной полиции Украина в Facebook, 21 апреля в 23:50 на перекрестке улиц Крещатик и Михайловская экипаж патрульных работал по вызову «хулиганство».

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В это время к служебному автомобилю Toyota Prius подбежал неизвестный мужчина и сел за руль. «Далее резко нажав на педаль газа, мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил похищение служебного авто», - говорится в сообщении.

Через некоторое время на Железнодорожном шоссе, 7, похищенный служебный автомобиль был заблокирован и остановлен экипажами патрульной полиции, злоумышленник задержан.

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве было совершено нападение на полицейского и угон служебного автомобиля.