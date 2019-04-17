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Тернопольский "убийца с клыками" признался в преступлении своей матери и скрылся

14:17, 17 апреля 2019
Происшествия
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Полицейские до сих пор разыскивают 26-летнего Андрея Горбатюка / фото пресс-служба полиции

Об этом сообщает издание "Тернополяне".

Пока тернопольские полицейские разыскивают 26-летнего Андрея Горбатюка, которого обоснованно подозревают в совершении убийства своей 27-летней знакомой, появилась информация о том, что его мать знала о преступлении.

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Как сообщает издание, женщина призналась правоохранителям, что в ту ночь ее сын вернулся домой, где признался что убил Татьяну Подвашецкую. После этого взял из дома несколько сотен долларов и, переодевшись, ушел из квартиры.

Мама разыскиваемого рассказала, что он, вроде бы, направился в сторону Львова автобусом. Однако, есть информация о том, что подозреваемого видели в Тернополе.

Тем временем полиция проводит мероприятия по установлению местонахождения тернополянина, который в ночь на 16 апреля в квартире на ул. Л. Курбаса, 9 убил свою давнюю подругу несколькими ударами ножа.

Как сообщал УНИАН, полиция разыскивает тернополянина Андрея Горбатюка Петровича 1993 года рождения, который убил владелицу тату-салона. Именно она причастна к созданию его нетипичного образа.

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Теги: #Тернополь#убийство