СБУ заявила о задержании террористической группы, планировавшей убийства политиков в Украине

7 человек из этой группы задержаны и арестованы, и еще одного человека задержали сегодня утром.

Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что СБУ пресекла деятельность на территории Украины диверсионной террористической группы спецслужб РФ, которая направлялась для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сообщил на брифинге в Киеве.

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«СБУ официально сообщает, что пресечена деятельность на территории нашего государства диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе 7 человек. Все они задержаны и арестованы», - заявил он.

Грицак отметил, что сегодня утром «мы заканчивали очередной этап этой операции и задержали еще одного человека, который способствовал деятельности этой террористической группы на территории нашего государства».

По словам главы СБУ, всего с начала 2017 года на территорию Украины из РФ и так называемой «ДНР» было направлено несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп.

«Эти группы направлялись военной разведкой РФ для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб. Одна из таких групп 27 июня 2017 года совершила дерзкое преступление - теракт, в результате которого погиб генерал военной разведки Максим Шаповал. По аналогичному сценарию - 4 апреля 2018 года при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв», - добавил Грицак.