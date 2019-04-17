На Хмельнитчине женщина выпала из переполненной маршрутки и оказалась в коме (видео)

В районной реанимации 63-летнюю женщину готовят к сложной операции на голове, потому что она получила многочисленные гематомы.

В Шепетовке Хмельницкой области пенсионерка в переполненном автобусе облокотилась на дверь и выпала на проезжую часть.

В результате падения женщина получила травму головы и впала в кому, говорится в сюжете ТСН.

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В районной реанимации 63-летнюю женщину готовят к сложной операции на голове, потому что она получила многочисленные гематомы. Медики говорят, что после операции по удалению гематом в голове будет понятно, очнется ли пассажирка. Инцидент произошел еще в воскресенье, с тех пор пациентка так и не пришла в сознание.

"Она держала в руках сумки, личные вещи. Оперлась на дверь. Скорее всего она задней частью тела нажала на ручку двери", - рассказывает старший следователь Шепетовского отдела полиции Руслан Порубенський. Автобус находится на штрафстоянке. Он технически исправен, говорит следователь. Правда, эксперты еще не выяснили, соответствует ли дверная ручка техническим требованиям.

Родственники потерпевшей уверены, что именно ручка стала причиной того, что женщина выпала из маршрутки. "Двери были, или совсем закрыты, или не совсем закрыты, но ручка была очень слабенькая", - рассказывает племянница потерпевшей Анжела Зорина.

Водитель маршрутки приносит под реанимацию медикаменты. Александр Верхогляд отстранен от работы и третий день ходит к своей пассажирке. Отец четырех детей взялся оплатить лечение потерпевшей. То, что произошло, считает досадным несчастным случаем. Говорит, маршрутное такси было исправно. "Двери механические. Она просто ошибочно оперлась на них перед движением и прижала ручку к низу", - считает водитель.

Владелец маршрутки на контакт ни с родственниками, ни с журналистами не идет. Хотя в полиции говорят, если будет доказано, что травмы женщина получила из-за неисправности транспорта, то уголовную ответственность понесет его водитель. Статья - нарушение правил безопасности дорожного движения, что предусматривает наказание в виде до 8 лет за решеткой.

Как сообщал УНИАН, похожий инцидент произошел в ноябре прошлого года в Одесской области. Там 41-летняя женщина впала в кому после падения из переполненной маршрутки.