В Ривном школьница станцевала на капоте полицейской машины (видео)

12:27, 15 апреля 2019
Происшествия
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Девушка уже находилась на школьном учете за свое поведение / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Подруга девушки сняла танец на телефон, после чего они выложили видео в Интернет.

Однако видео увидел местный участковый и узнал ребенка, так как она уже находилась на школьном учете за свое поведение.

Полицейские составили протокол на маму девочки, ей грозит штраф в тысячу семьсот гривень.

Сама школьница пояснила, что выскочила на автомобиль, чтобы повторить поступок 20-летнего парня, который в начале года пробежался по полицейской машине в центре Ривного. Ему суд присудил штраф в 10 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, летом 2018 года в центре Киева на улице Крещатик хулиган пробежал по крыше автомобиля патрульной полиции.

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Теги: #полиция#Ривне