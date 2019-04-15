В Ривном школьница станцевала на капоте полицейской машины (видео)
12-летняя школьница устроила танцы на капоте полицейского автомобиля в Ривном.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Подруга девушки сняла танец на телефон, после чего они выложили видео в Интернет.
Однако видео увидел местный участковый и узнал ребенка, так как она уже находилась на школьном учете за свое поведение.
Полицейские составили протокол на маму девочки, ей грозит штраф в тысячу семьсот гривень.
Сама школьница пояснила, что выскочила на автомобиль, чтобы повторить поступок 20-летнего парня, который в начале года пробежался по полицейской машине в центре Ривного. Ему суд присудил штраф в 10 тысяч гривень.
Как сообщал УНИАН, летом 2018 года в центре Киева на улице Крещатик хулиган пробежал по крыше автомобиля патрульной полиции.