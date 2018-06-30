На Крещатике хулиган пробежался по крыше патрульного авто и не смог объяснить содеянного (видео)
11:58, 30 июня 2018Общество
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Полицейские сразу же задержали парня.
В центре Киева хулиган пробежался по автомобилю патрульной полиции / фото УНИАН
В центре Киева на улице Крещатик хулиган пробежался по крыше автомобиля патрульной полиции.
Как сообщает dtp.kiev.ua, полицейские сразуже задержали парня. Причину своих действий он объяснить не смог.
"Озверевший хулиган пробежался по патрульному автомобилю в Киеве на Крещатике. Через минуту был задержан и доставлен в райотдел. Объяснить причины содеянного не может", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, под Харьковом мужчина "под кайфом" разгуливал по улицам голышом.
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