На Крещатике хулиган пробежался по крыше патрульного авто и не смог объяснить содеянного (видео)

11:58, 30 июня 2018
Общество
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В центре Киева хулиган пробежался по автомобилю патрульной полиции / фото УНИАН

Как сообщает dtp.kiev.ua, полицейские сразуже задержали парня. Причину своих действий он объяснить не смог.

"Озверевший хулиган пробежался по патрульному автомобилю в Киеве на Крещатике. Через минуту был задержан и доставлен в райотдел. Объяснить причины содеянного не может", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, под Харьковом мужчина "под кайфом" разгуливал по улицам голышом.

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Теги: #полиция#хулиганы