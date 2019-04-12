В киевской гостинице "Украина” ищут взрывчатку (видео)
21:48, 12 апреля 2019Происшествия
50 0
На место прибыли пожарные, медики, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
В гостинице "Украина" на Майдане ищут взрывчатку / Скріншот - Facebook, Информатор Киев
Правоохранители получили сообщение о минировании гостиницы «Украина» в самом сердце Киева, по адресу улица Институтская, 4. Помещения гостиницы обследуют на наличие взрывоопасных предметов.
Читайте такжеВ Киеве сообщили о минировании трех объектов «Укроборонпрома»
Как сообщает «Информатор», соответствующий вызов на линию экстренных служб поступил около 20:25.
На входе в здание дежурят спасатели, людей в помещение не пускают. На место прибыли пожарные, медики, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Напомним, 10 апреля из здания Киевской горгосадминистрации эвакуировали людей из-за сообщения о минировании. После обследования помещений взрывчатки в здании обнаружено не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter