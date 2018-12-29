В Одессе сегодня два раза «минировали» Малиновский райсуд
В Одессе сегодня два раза «минировали» Малиновский районный суд.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня второй раз неизвестные сообщили о минировании вышеназванного районного суда, который расположен по ул. Василия Стуса,1/А.
«Уже в 14.35 по спецлинии «102» второй раз за сегодня поступило анонимное сообщение о том, что в здании районного суда взрывчатка. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы. Сообщение оказалось ложным», - сообщили в главке.
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Из здания были эвакуированы все посетители и сотрудники.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность звонившего.
Как сообщал УНИАН, сегодня в первой половине дня в Одессе из-за ложного сообщения о минировании из Малиновского райсуда эвакуировали около 100 человек.