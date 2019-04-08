Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен: появились подробности аварии

ДТП произошло около 15:00 в воскресенье, 7 апреля, в районе села Таценки.

В социальных сетях обсуждают гибель в автокатастрофе под Киевом бизнесмена Владимира Слабовского, который работал в агропромышленной сфере и активно помогал украинской армии.

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В полиции Киевской области сообщили, что вчера, 7 апреля, около 15:00 под Обуховом в районе села Таценки погиб мужчина, передает "Сегодня".

"Он ехал на мотоцикле Harley-Davidson, который планировал купить. Водитель не справился с управлением, зацепился за отбойник, упал, получил сильную травму руки и потерял много крови. Свидетели ДТП вызвали на место карету скорой помощи, но мужчина умер в "скорой", спасти ему жизнь медики не смогли", – сообщили правоохранители. Другие обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что под Киевом в ДТП разбился бизнесмен Владимир Слабовский, помогавший добровольцам в районе АТО/ООС.