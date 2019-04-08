В Киеве с погоней ловили пьяного экс-депутата (фото)

В 2012 году он был избран депутатом Верховной Рады от "Батькивщины" (№58 в избирательном списке). Однако Скосар в парламенте имел статус беспартийного. В 2013 году нардеп вышел из фракции "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, ранее на Днепропетровщине депутат горсовета устроил стрельбу в кафе.