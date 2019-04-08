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В Киеве с погоней ловили пьяного экс-депутата (фото)

02:15, 08 апреля 2019
Происшествия
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Мужчина был пьян, что и подтвердил алкотестер / Фото: dtp.kiev

Патрульные после погони остановили автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения на Столичном шоссе в Киеве. Водителем авто оказался бывший народный депутат от "Батькивщины" Игорь Скосар.

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Водитель сам представился депутатом Верховной Рады прошлого созыва и предъявил удостоверение на имя Игоря Скоcара, передает dtp.kiev.ua.

Мужчина был пьян, что и подтвердил алкотестер. В организме водителя обнаружили 2.39 промилле алкоголя (допустимая норма - 0.2).

Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

В 2012 году он был избран депутатом Верховной Рады от "Батькивщины" (№58 в избирательном списке). Однако Скосар в парламенте имел статус беспартийного. В 2013 году нардеп вышел из фракции "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, ранее на Днепропетровщине депутат горсовета устроил стрельбу в кафе.

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Теги: #Киев#ДТП#погоняпогода в Киеве