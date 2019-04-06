В Запорожской области изъяли партию контрабандных сигарет из ОРДО (видео)

С оккупированной территории контрабанду вывозили на скоростном плавсредстве.

В населенном пункте Куликовское Запорожской области правоохранители изъяли около 90 тысяч пачек контрабандных сигарет с территории ОРДО.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Как удалось установить в результате оперативных действий, контрабандисты выходили с временно оккупированной территории Украины на малом скоростном плавсредстве. Далее они следовали в российской части вод Азовского моря, как правило, мимо кораблей береговой охраны РФ, а возможно, и под их прикрытием. В дальнейшем резко меняя курс, нарушители приближались к украинскому берегу и быстро перегружали свой товар в автомобиль", - говорится в сообщении.

В результате оперативных мероприятий задержан грузовой автомобиль "Мерседес" заполненный контрафактными табачными изделиями сопровождающий его автомобиль "ВАЗ". Водителями оказались уроженцы г. Енакиево Донецкой области, которые в настоящее время проживают в Киеве и Бердянске.

"При обследовании береговой полосы в указанном районе также выявлено еще около 40 коробов с контрафактными табачными изделиями, которые были подготовлены для загрузки в автомобиль. Всего правоохранителями изъято 177 ящиков (почти 90 тысяч пачек) сигарет марки Marlboro и LD с поддельными украинскими акцизными марками", – добавили пограничники.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливается круг всех причастных лиц и решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.