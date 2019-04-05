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В Одессе подросток «заминировал» храм

20:44, 05 апреля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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«15-летний юноша с мобильного своей знакомой позвонил на спецлинию «102» и сообщил, что одно из культовых сооружений заминировано. Работники Приморского отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачили злоумышленника. Подросток признался в содеянном, он объяснил свой поступок желанием пошутить», - сказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Одесса#минированиепогода в Одессе