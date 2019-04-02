Возле «Бориспольской» в Киеве горел бизнес-центр, один человек госпитализирован (фото)

Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Столичные спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном офисном здании по адресу Харьковское Шоссе 201/203 (Дарницкий район, возле станции метро «Бориспольская»).

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, сообщение о пожаре поступило спасателям утром 2 апреля, в 09:15. Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, установили, что пожар возник на первом этаже. Загорелись материалы для утепления здания. Огонь перекинулся на второй этаж, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

До прибытия спасателей работники из соседних офисов пытались самостоятельно потушить пожар. Был госпитализирован один пострадавший с подозрением на отравление угарным газом, и двух граждан осматривали работники скорой помощи.

В 10:36 утра пожар был ликвидирован. В результате пожара закопчены стены и потолок помещения, выбиты окна помещения, повреждены мебель и личные вещи.

На место пожара работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара выясняются.

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