В Харькове суд арестовал подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов - Аброськин

Мужчина, подозреваемый в причастности к хищению 5,5 млн грн, задержан вчера в Киеве.

Дзержинский суд Харькова сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемому в причастности к разбойному нападению на инкассаторов "ПриватБанка" в 2016 году.

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Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера в Киеве в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками центрального аппарата подразделений криминальной полиции, а также Управления стратегических расследований ГУ Харькова вместе с бойцами специального подразделения ГУ НП Киевщины был задержан мужчина, 1978 г.р., который с 2016 года находился в активном межгосударственном розыске по факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов ПАО КБ "ПриватБанк", - написал он.

Задержанный подозревается в том, что 21 июля 2016 года в составе преступной группы совершил вооруженное разбойное нападение на автомобиль инкассаторов в поселке Купянск-Узловой Купянского района Харьковщины. "Тогда банда завладела деньгами в сумме 5,5 млн грн", - напомнил Аброськин.