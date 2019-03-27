На Кировоградщине нашли человеческий скелет: останки могут принадлежать пропавшей в прошлом году девушке (видео)

Человеческий скелет обнаружили в 12 километрах от села Субботцы, где пропала девушка.

Вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела, которые могут принадлежать пропавшей в августе 2018 года 17-летней Диане Хриненко.

Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Читайте такжеНа Одесщине в лесополосе нашли обглоданный животными труп мужчины

Сейчас полиция рассматривает версию, что найденные останки могут принадлежать пропавшей девушке.

На месте работают эксперты и криминалисты. Будет проводиться экспертиза, которая продлится больше месяца.

Отмечается, что родители пропавшей девушки еще не проходили процедуру опознания.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя Диана Хриненко. Вечером она пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась. В нескольких сотнях метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.