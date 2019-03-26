цей матеріал доступний українською

В Киеве авто полицейских врезалось в столб, есть пострадавшие (фото)

16:53, 26 марта 2019
Происшествия
157 0
В Киеве полицейские на авто врезались в столб / фото пресс-служба ГБР

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Читайте такжеПод Киевом произошло массовое ДТП с участием девяти машин (фото, видео)

«Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения пострадавшего средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что, по предварительным данным, сегодня, 26 марта, около 5 часов утра в Киеве инспектор Управления патрульной полиции, управляя служебным автомобилем Toyota Prius, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка – инспектор Управления патрульной полиции – госпитализирована с переломом бедра правой ноги.

фото пресс-служба ГБР

Как сообщал УНИАН, под Запорожьем двое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#ДТП#полицейские