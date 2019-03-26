В Киеве авто полицейских врезалось в столб, есть пострадавшие (фото)

В результате ДТП водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка – инспектор Управления патрульной полиции – госпитализирована с переломом бедра правой ноги.

В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, двух правоохранителей госпитализировали.

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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«Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения пострадавшего средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что, по предварительным данным, сегодня, 26 марта, около 5 часов утра в Киеве инспектор Управления патрульной полиции, управляя служебным автомобилем Toyota Prius, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка – инспектор Управления патрульной полиции – госпитализирована с переломом бедра правой ноги.

Как сообщал УНИАН, под Запорожьем двое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты.