На Днепропетровщине пьяная женщина избила фельдшера, приехавшего спасать ее дочь от смерти

Кроме фельдшера женщина избила и выгнала из дому свою пожилую родственницу.

В Желтых Водах Днепропетровской области пьяная женщина накинулась на фельдшера, который приехал по вызову к ее дочери.

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В частности, как сообщает dv-gazeta.info, 24 марта бригада скорой помощи выехала на вызов к ребенку с сахарным диабетом. Врачей вызвала бабушка девочки, которая сообщила, что из-за неадекватных действий пьяной матери не может сделать ребенку инъекцию инсулина, который ей жизненно необходим.

Мать ребенка вместо согласия на предоставление экстренной помощи, используя нецензурную брань, начала выгонять медиков из квартиры.Однако, врачи попытались уговорить пьяную мать на оказание помощи ребенку. Но вместо согласия фельдшер скорой неожиданно получила несколько ударов кулаком в лицо. После приезда полиции и составления протокола фельдшер была доставлена в больницу.

В это время в полицию поступил повторный вызов по тому же адресу. Разгневанная женщина избила бабушку, которая вызвала скорую, и выгнала ее из дома. В данное время девочка остается с матерью, которая злоупотребляет алкоголем.

По словам соседей и родственников, женщина постоянно употребляет крепкие спиртные напитки и нередко забывает о том, что ребенок должен своевременно получать лекарства от диабета.