В Одессе "скорая" с пациенткой попала в ДТП и перевернулась на бок (фото)
Сегодня вечером в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который транспортировал пациентку. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, ДТП произошло на Молдаванке - на пересечении улиц Разумовской и Мечникова.
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«Произошло столкновение автомобиля Renault и машины скорой помощи, которая передвигалась с включенными спецсигналами. От удара скорая помощь опрокинулась, в результате чего получили повреждения Ford и Renault», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что всего в ДТП повреждено 4 автомобиля, о пострадавших в настоящее время информация уточняется. По данным пресс-службы, скорая везла пожилую женщину, после аварии ее перегрузили в другую машину скорой помощи и врач с фельдшером уехали с ней в больницу.
Причины и обстоятельства выясняются следователем.
По некоторым данным, автомобиль скорой помощи медицинской компании «Инто-Сана», который вез пациентку, столкнулся машиной агентства безопасности, шедшей на зеленый сигнал светофора.