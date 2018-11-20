В Одессе "скорая" с пациенткой попала в ДТП и перевернулась на бок (фото)

Всего в ДТП повреждено 4 автомобиля, о пострадавших в настоящее время информация уточняется.

Сегодня вечером в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который транспортировал пациентку. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, ДТП произошло на Молдаванке - на пересечении улиц Разумовской и Мечникова.

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«Произошло столкновение автомобиля Renault и машины скорой помощи, которая передвигалась с включенными спецсигналами. От удара скорая помощь опрокинулась, в результате чего получили повреждения Ford и Renault», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что всего в ДТП повреждено 4 автомобиля, о пострадавших в настоящее время информация уточняется. По данным пресс-службы, скорая везла пожилую женщину, после аварии ее перегрузили в другую машину скорой помощи и врач с фельдшером уехали с ней в больницу.

Причины и обстоятельства выясняются следователем.

По некоторым данным, автомобиль скорой помощи медицинской компании «Инто-Сана», который вез пациентку, столкнулся машиной агентства безопасности, шедшей на зеленый сигнал светофора.