В Украине из-за отравления фальсифицированным алкоголем умерло уже 69 человек

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, сегодня зарегистрирован новый летальный случай в Изюмском районе Харьковской области.

Общее количество отравлений фальсифицированным алкоголем по Харьковской области достигло сотни случаев, умерли 53 человека. По данным областной судебно-медицинской экспертизы, метиловый спирт обнаружен у 50 умерших.

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В Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новые случаи отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрированы (отравились - 46 человек, из них умерли - 16).

По состоянию на 10 ноября статистика по областям следующая: в Николаевской области отравились 6 человек, умерли 6; Житомирской - отравились 3 человека, из них умер один человек; в Днепропетровской - 8 человек, умерли 2; Донецкой - отравились 9 человек, из них 5 умерли; Луганской - отравились и умерли 2 человека; Запорожской - отравились 18 человек.

Согласно результатам судмедэкспертизы, у 56 умерших обнаружен в крови метанол (Харьковская область – 50, Николаевская– 5, Житомирская – 1).

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.