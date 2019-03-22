На Тернопольщине преследуемый рецидивист провез на своем багажнике полицейского почти 3 км

В последнее время подозреваемый житель Николаевской области обокрал несколько квартир на территории Тернопольской области.

На Тернопольщине во время задержания рецидивист, скрываясь на авто, провез на своем багажнике полицейского почти 3 км.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, жителю Николаевщины 1983 года рождения инкриминируют кражи, мошенничества, а теперь и покушение на жизнь сотрудника полиции.

Авто, на котором ездил подозреваемый, находилось в розыске. Оперативники получили информацию, что похожий автомобиль видели в Чорткове. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Когда правоохранители попросили водителя показать документы на транспорт, неизвестный резко тронулся с места и начал скрываться.

При этом провез на багажнике работника полиции почти 3 км. После этого беглец резко притормозил и скрылся.

Менее чем за 12 часов оперативники криминальной полиции Черткова вышли на след беглеца. Его уже неоднократно привлекали к ответственности за совершение имущественных преступлений, мошенничеств и грабежей. Жертвами подозреваемого были в основном жители Николаевской области. Однако в последнее время он обокрал и несколько помещений на территории Тернопольщины.

Мужчину задержали согласно статье 208 УПК. Ему объявили подозрение по ст. 345 ч. 2 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), поскольку правоохранитель получил телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, ранее На Днепропетровщине "евробляхер" бросил гранату в полицейских.