цей матеріал доступний українською

Прокуратура просит 14 лет лишения свободы для бразильца Лусварги, который воевал на стороне боевиков «ДНР»

20:27, 19 марта 2019
Происшествия
73 0
В Киеве в начале мая 2018 года националисты поймали бразильца Лусварги / фото УНИАН

Читайте такжеВ Киеве захваченного боевика Лусварги привели под здание СБУ (видео)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, сегодня суд продлил ему срок содержания под стражей до 16 мая.

В Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи в участии в террористических организациях и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

«Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества», - говорится сообщении.

В свою очередь обвиняемый в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

«Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая и назначил на 2 мая дату выступления обвиняемого с последним словом», - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая 2018 года националисты поймали бразильца Лусварги, который, по данным СМИ, проживал в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП), и отвели в СБУ.

По данным спецслужбы, в октябре 2016 года иностранец был задержан за участие в боевых действиях на стороне «ДНР». В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-3, части 4 статьи 260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-ый мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР». В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусварги была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство против Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

7 мая 2018 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

30 октября Лусварги отказался от услуг адвоката Валентина Рыбина и попросил предоставить ему государственного защитника.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рафаэль Лусварги