Прокуратура просит 14 лет лишения свободы для бразильца Лусварги, который воевал на стороне боевиков «ДНР»

Прокуратура попросила 14 лет лишения свободы для бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков «ДНР».

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, сегодня суд продлил ему срок содержания под стражей до 16 мая.

В Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи в участии в террористических организациях и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

«Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества», - говорится сообщении.

В свою очередь обвиняемый в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

«Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая и назначил на 2 мая дату выступления обвиняемого с последним словом», - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая 2018 года националисты поймали бразильца Лусварги, который, по данным СМИ, проживал в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП), и отвели в СБУ.

По данным спецслужбы, в октябре 2016 года иностранец был задержан за участие в боевых действиях на стороне «ДНР». В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-3, части 4 статьи 260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-ый мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР». В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусварги была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство против Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

7 мая 2018 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

30 октября Лусварги отказался от услуг адвоката Валентина Рыбина и попросил предоставить ему государственного защитника.