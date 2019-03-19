"Бил ногами лежачего": В ГБР рассказали подробности убийства пограничника на Львовщине (видео)

По предварительным данным, 20-летний солдат-срочник в упор произвел выстрел из автомата в инспектора пограничной службы. Затем нанес раненому удар прикладом автомата по голове и продолжил избивать ногами.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Львове, расследуют обстоятельства получения смертельного ранения военнослужащим Мостиского пограничного отряда Государственной пограничной службы по статье «умышленное убийство».

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, 18 марта, около 13 часов, во время несения службы, 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы «Сянки» в упор произвел выстрел из автомата в инспектора пограничной службы.

«После этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами. Остановили его другие военнослужащие», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, раненому сразу вызвали карету скорой помощи и в тяжелом состоянии доставили в Турковской центральной клинической больницу. По дороге в больницу инспектор пограничной службы умер.

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Отмечается, что военнослужащий, из оружия которого раздался выстрел, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи теруправления ГБР проводят досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, солдату-срочнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на Львовщине в одном из подразделений Мостиского пограничного отряда в результате выстрела из огнестрельного оружия ранен военнослужащий, который умер во время транспортировки в больницу.

Пограничник, из оружия которого раздался выстрел, был задержан.