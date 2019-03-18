Суд заочно приговорил бывшего постпреда президента РФ в Крыму к 13 годам тюрьмы

Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина РФ Олега Белавенцева за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведение агрессивной войны.

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Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, в уголовном производстве осуществлялось специальное досудебное расследование (заочное) и специальное судебное разбирательство.

«Следствием установлено и в суде доказано, что уполномоченный представитель президента Российской Федерации в «Крымском федеральном округе» Белавенцев О.Е. в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Украины, а именно Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершение военнослужащими РФ во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украина, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжким последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены», - написала Сарган.