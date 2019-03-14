В Запорожье задержали злоумышленника, который разбил иномарку местного активиста
Полицейские Запорожья задержали подозреваемого в ограблении автомобиля запорожского общественного активиста Игоря Лукашенко.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
По данным полиции, правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и вчера, 13 марта, задержали его.
Злоумышленником оказался ранее судимый житель Запорожья (1988 г.р.). Мужчина признался, что пошел на преступление из корыстных побуждений, а об общественной деятельности потерпевшего ничего не знал.
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В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли похищенное имущество.
Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, вчера, 13 марта, неизвестный разбил автомобиль общественного активиста Игоря Лукашенко и украл из него магнитолу и музыкальные колонки. Сам Лукашенко связал этот инцидент со своей общественной деятельностью – накануне он принял участие в пресс-конференции в Верховной Раде Украины, в ходе которой рассказал о незаконной, на его взгляд, вырубке деревьев ради строительства нового торгово-развлекательного центра.