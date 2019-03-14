В Запорожье задержали злоумышленника, который разбил иномарку местного активиста

Им оказался ранее судимый вор, который заявил, что ничего не знал про общественную деятельность пострадавшего.

Полицейские Запорожья задержали подозреваемого в ограблении автомобиля запорожского общественного активиста Игоря Лукашенко. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области. По данным полиции, правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и вчера, 13 марта, задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Запорожья (1988 г.р.). Мужчина признался, что пошел на преступление из корыстных побуждений, а об общественной деятельности потерпевшего ничего не знал. Читайте такжеВ Запорожье неизвестные разбили авто активиста после его выступления в ВР о незаконной вырубке парка в городе (фото) В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли похищенное имущество. Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Как сообщал УНИАН, вчера, 13 марта, неизвестный разбил автомобиль общественного активиста Игоря Лукашенко и украл из него магнитолу и музыкальные колонки. Сам Лукашенко связал этот инцидент со своей общественной деятельностью – накануне он принял участие в пресс-конференции в Верховной Раде Украины, в ходе которой рассказал о незаконной, на его взгляд, вырубке деревьев ради строительства нового торгово-развлекательного центра.

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