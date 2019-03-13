В Одесской области неизвестные ограбили дом бизнесмена

Злоумышленники в масках сильно избили хозяина дома и отобрали у семьи более 0,5 млн долларов наличными. Во время нападения в доме было трое малолетних детей.

В Одесской области в ночь на 13 марта неизвестные злоумышленники совершили вооруженное разбойное нападение на дом местного бизнесмена.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, по предварительным данным, четверо злоумышленников, на лицах которых были маски, в одном из сел Овидиопольского района ворвались в частный дом, в котором вместе с родителями были трое малолетних детей. Как отметил сотрудник полиции, младшему ребенку еще не исполнилось трех лет.

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Подозреваемые сильно избили хозяина, и, угрожая пистолетом, принудили открыть сейф. По данным источника в полиции, злоумышленники забрали ювелирные украшения и наличные в разной валюте – примерно на сумму 0,5 млн долларов. Затем преступники скрылись с места происшествия, как предполагается, на ожидавшем их автомобиле.

Корреспонденту УНИАН в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции подтвердили факт нападения на жителя Овидиопольского района.

«По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению личностей подозреваемых и их задержанию», - сказали в отделе.