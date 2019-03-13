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В Черкасской области убили семью пенсионеров

10:30, 13 марта 2019
Происшествия
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В Черкасской области было совершено дерзкое ужасное преступление / фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Известно, что после 21:00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина с женщиной, 1951 и 1961 г.р., а также 90-летняя мать потерпевшей.

"Преступник, угрожая оружием, требовал деньги, но потерпевшие оказали сопротивление. Грабитель ранил потерпевших, и уже будучи тяжелораненым, мужчина смог набрать номер дочери, передать телефон женщине, которая смогла сказать, что на них совершено нападение", - говорится в сообщении. Уже в больнице пострадавшие скончались. О пенсионерах известно, что они держали два магазина на местном рынке.

Ранее на Ривненщине задержали заказчика и исполнителей убийства человека на почве «янтарных» разборок.

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Теги: #убийство#Черкасская область