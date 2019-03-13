На Черниговщине 16-летнюю девушку нашли повешенной в летнем душе

Несовершеннолетняя училась в Киевском железнодорожном техникуме.

На Черниговщине нашли повешенной 16-летнюю девушку, студентку столичного учебного заведения.

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Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно сообщению, вчера в Носовский отдел полиции обратился житель с. Володькова Девица и сообщил, что его несовершеннолетняя сестра покончила жизнь самоубийством. Девушке было 16 лет, она училась в Киевском железнодорожном техникуме. Повесилась в летнем душе. Характеризовалась положительно, алкоголем не злоупотребляла.

О причинах поступка неизвестно, поскольку предсмертной записки не нашли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, в Одессе повесился 29-летний военнослужащий.