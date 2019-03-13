На столичной Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай (фото)
14:11, 13 марта 2019Происшествия
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Из-за инцидента временно изменился маршрут движения других трамваев.
На Борщаговке скоростной трамвай сошел с рельсов / фото dtp.kiev.ua
Сегодня утром недалеко от улицы Жолудева в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай.
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Из-за инцидента временно изменился маршрут движения других трамваев, сообщает "Информатор".
По предварительным данным, скоростной трамвай двигался в сторону центра города. Недалеко от улицы Жолудева транспорт сошел с рельсов. В связи с ЧП на линии, движение трамваев №1 организовали до улицы Зодчих.
Информации о пострадавших нет.
Отметим, что за последнюю неделю это уже второй случай когда на Борщаговской скоростной линии трамвай сходит с рельсов. Первый инцидент произошел 6 марта.
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