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На столичной Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай (фото)

14:11, 13 марта 2019
Происшествия
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На Борщаговке скоростной трамвай сошел с рельсов / фото dtp.kiev.ua

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Из-за инцидента временно изменился маршрут движения других трамваев, сообщает "Информатор".

По предварительным данным, скоростной трамвай двигался в сторону центра города. Недалеко от улицы Жолудева транспорт сошел с рельсов. В связи с ЧП на линии, движение трамваев №1 организовали до улицы Зодчих.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, что за последнюю неделю это уже второй случай когда на Борщаговской скоростной линии трамвай сходит с рельсов. Первый инцидент произошел 6 марта.

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Теги: #Киев#трамвай