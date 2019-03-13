Беспорядки в Черкассах: суд избрал меру пресечения для двух членов "Нацкорпуса"

Следственный судья Сосновского районного суда Черкасс избрала меру пресечения для руководителя черкасской ячейки партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука и члена местной ячейки политической силы Антона Братко в виде домашнего ареста.

Сосновский районный суд Черкасс избрал меру пресечения для руководителя черкасской ячейки партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука и члена местной ячейки политической силы Антона Братко. Об этом сообщили на странице "Національний Корпус - Черкащина" в Facebook 12 марта.

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Первому меру пресечения избрали Братко. Он будет вынужден находиться под домашним арестом в ночное время (20.00 по 7.00) в течение следующих двух месяцев. Оглашение приговора в прямом эфире в Facebook транслировал Константин Мирошниченко.

Судья не удовлетворила ходатайство прокурора о содержании задержанного Кухарчука под арестом, отметив, что такая мера пресечения является исключительной. Об этом он сказала во время трансляции с оглашения приговора, которую вел в Facebook Павло Мосийчук.

Кухарчука отправили на два месяца круглосуточного домашнего ареста. Задержание обоих представителей "Нацкорпуса" признали незаконным.

Заседания сопровождались пикетом представителей "Нацкорпуса" под стенами суда.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии «Национальный корпус» с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей. Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, бьыло распылено какое-то вещество. По данным полиции, в результате столкновений возле АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко, чтобы огласить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене. В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. 10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга в Черкассах. По информации члена партии «Национальный корпус» Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.