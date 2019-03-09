Возле Администрации президента произошли столкновения между активистами «Нацкорпуса» и правоохранителями (фото, видео)

Активисты подошли к кордону полиции, схватили металлические заборы и бросали их в правоохранителей.

На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями партии «Национальный корпус», которые требуют привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе, и правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты «Национального корпуса» и «Национальных дружин» подошли к кордону полиции, схватили металлические заборы и бросали их в правоохранителей.

Во время столкновений участники акции также выпускали петарды, в воздух, предположительно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры.

После столкновений активисты и правоохранители стали друг напротив друга.

Представители «Национального корпуса» скандируют: «Один за всех и все за одного!».

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты "Нацкорпуса" собрались на Майдане Незалежности и двинулись к Администрации президента с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.